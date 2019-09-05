ضبط 37 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية موسعة للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.



وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 37 متهم بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، إستروكس، وأقراص مخدرة.



كما تمكنت من ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.