ضبط 10 مشتبه بهم في حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم.



أسفرت الحملة عن ضبط 90 كرسي – 20 طقطوقة – 2 كوريك – 3 طبلوة – 50 لوح خشب – 15 قلب شيشة – 3 سيارة– 2 توك توك – 10 أوتاد وسلاسل – 195 الإجمالي).



وتم ضبط 10 اشتباه– 2 بائع متجول – 1 تسول -6 جزئي –1 خيال وجمال – 1 سيارة – 1 دراجة نارية – 22 الإجمالي.



وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيقات.