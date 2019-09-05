ضبط 79 قضية تموينية متنوعة بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 79 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 17منشأة بدون ترخيص، وضبط كمية من زيت الطعام والطحينه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.