كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



ورصدت المتابعات تباطؤ حركة السير عند نزلة الدائري للأوتوستراد اتجاه حلوان للقادم من التجمع وكذلك الطريق الدائري من المرج إلى نفق السلام، وشهد كوبري مايو انتظام مروري في الاتجاهين خاصة أعلى منطقة الزمالك، وكثافات متحركة أعلى العجوزة في اتجاه المهندسين، وشهد ميدان سفينكس ميدان لبنان كثافات متحركة في الاتجاهين.



وشهد طريق المحور زحام مروري من الدائري اتجاه رمسيس وكذلك كوبري أكتوبر اتجاه وسط البلد للقادم من مدينة نصر.



وشهد طريق المحور المركزي أمام مول العرب وقوع مصادمة بين سيارتين دون إصابات.



وشهدت طرق القاهرة الجديدة حالة من الانتظام المروري خاصة طريق الداون تاون ومحور المشير ودائري التجمع القادم من المنيب، وانتظمت حركة السير أعلى دائري الهرم اتجاه المرج.



وكانت الكثافات متوسطة بشارعي الهرم وفيصل.



وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظا على سلامة الجميع.