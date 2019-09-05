إصابة 30 شخصًا إثر اصطدام قطار بشاحنة في اليابان

أُصيب أكثر من 30 شخصا، إثر اصطدام قطار خرج عن القضبان بشاحنة في مدينة (يوكوهاما) قرب العاصمة اليابانية (طوكيو).



وذكرت الشرطة اليابانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس - أن عربات القطار خرجت عن مسارها واشتعلت النيران في الشاحنة نتيجة اصطدام القطار بها.



وأكدت الشرطة إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة فضلا عن إصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



ويعتقد أن الشاحنة كانت عالقة على خط سير القطار قبل اصطدام القطار بها.



ومن جانبه، أفاد مجلس سلامة النقل الياباني بأنه سوف يرسل محققين في حوادث السكك الحديدية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.