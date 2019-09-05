الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
رئيس وزراء كوريا
رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون
أ ش أ
طباعة
أعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون، اليوم الخميس، عن أمله فى استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، قائلا إن نتائجها ستؤثر على إحلال سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئيس الوزراء قوله، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح "حوار سول للدفاع" - وهو منتدى أمني دولي سنوي - إن الكوريتين والولايات المتحدة تواصل جهودها لإيجاد طريقة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية منذ العام الماضي.

وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملحوظة بعد، إلا أن الكوريتين والولايات المتحدة مازالت تحافظ على مسار الحوار لإيجاد طريقة ترضي جميع الأطراف.

وتابع قائلا "في الوقت الحالي، نسعى لاستئناف المحادثات على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية سعت إلى تحقيق السلام بين الكوريتين عبر مشاريع عديدة مثل إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين، وإجراء مسح أولي لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة.

وصرح بأن شبه الجزيرة الكورية شهدت السلام في هذا النطاق، ومع ذلك فإنه سلام غير مكتمل ومؤقت.

وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل جهودها لنشر السلام وترسيخ جذوره ودعم المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يستمر "حوار سول للدفاع" الذي تستضيفه وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حتى يوم غد الجمعة، بحضور مسؤولين دفاعيين وخبراء مدنيين من حوالي 50 دولة لمناقشة القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

الإفتاء: تجميد البويضات جائزة بشروط

منذ حوالي 16 ساعة

الخطر القادم.. هل تفتك «حمى الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

طبيب لبنانى يوضح كيفية الاعتناء بأسنان الطفل

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

الرئيس نيوز

أساء لمصر والجيش.. بلاغ للمدعى العسكري ضد الهارب محمد علي

الجايكا اليابانية تؤكد استمرارها في دعم التنمية بمصر وأفريقيا

جورج ويا.. من مجد الكرة الذهبية إلى القصر الرئاسي

مدبولي يترأس مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال اليوم

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

كشكول

الخشت يعلن فوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

التعليم العالي: برامج دراسية للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا

التعليم تعلن فتح باب التقديم بمدرسة جولد للتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

الأحد.. دار الكتب تختتم النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

صفحتنا ع الفيس بوك