الصين تحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا لوقف الصراع

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لمساعدة ليبيا في وقف الصراع الجاري واستئناف الحوار السياسي.



وقال تاو - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن الوضع في ليبيا انزلق نحو الفوضي منذ 8 سنوات، حيث يتحمل الشعب الليبي معاناة كبرى، وتدهور الوضع الأمني والإنساني في المناطق المحيطة.



وحث تاو المجتمع الدولي على الاضطلاع بدور فعال في السعي إلى تسوية للأزمة الليبية، مؤكدا أهمية التمسك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة واستقلال ليبيا.



وأضاف تاو أنه يتعين تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بصرامة، مطالبا الدول ذات النفوذ بأن تقوم بأقصى ما في وسعها من أجل تشجيع مفاوضات السلام ودفع الأطراف ذات الصلة على وقف الصراع واستئناف الحوار.



وتابع تاو أنه يتعين معالجة مسألة العقوبات المفروضة على ليبيا بطريقة مناسبة، مشيرا إلى أنه من المهم منع التأثير السلبي للعقوبات على المدنيين الليبيين أو دولة ثالثة في مجالات أخرى.



ولفت تاو إلى أنه يتعين عدم تعريض المصالح الوطنية الليبية والحياة الطبيعية والحاجيات الإنسانية للشعب الليبي للخطر.