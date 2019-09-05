الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف السودان تترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أبرزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، ترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم، بعد انتهاء المشاورات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى "إعلان الحرية والتغيير" ومجلس السيادة، الذي كان أعلن أول من أمس أن الحكومة الجديدة ستُعلن تشكيلها في غضون يومين، بحد أقصى.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي قوله: إن الحكومة الجديدة ستعلن اليوم، وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مرتقب اليوم بين المجلس وحمدوك كبعده، تُعلن تشكيلة الحكومة.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن حمدوك و"الحرية والتغيير" توافقا على تشكيل الحكومة الجديدة، وأن إعلان التشكيل رسميا سيتم اليوم، في وقت أكدت صحيفة "الانتباهة" أن حمدوك سيلتقي اليوم مجلس السيادة، بهدف التشاور النهائي حول القائمة، قبل إعلانها رسميا.

ونقلت صحيفة "المجهر السياسي" عن مصدر في قوى "الحرية والتغيير"، القول: إن اجتماعا عقد أمس استمر لساعات بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين لـ "الحرية والتغيير"، تم خلاله التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى حرص حمدوك على إعلان الحكومة من أجل رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، وقبل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن القيادي في "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اكتملت، وسيتم إعلان تشكيلها اليوم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى عن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم: وداعًا لشغب الملاعب

منذ يومين

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ يوم

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

طبيب لبنانى يوضح كيفية الاعتناء بأسنان الطفل

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

الرئيس نيوز

والد محمد علي: "لو عرفت اللي استخدم ابني ضد الدولة هقتله"

وفاة مفاجئة لعبدالله نجل المعزول محمد مرسي

والد "الهارب محمد علي" يتبرأ منه على الهواء

بالصور: محافظ البحر الأحمر يرتدي ملابس عمال النظافة ويكنس الشوارع

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

كشكول

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

إعادة تقييم لمعاهد الإسكندرية الأزهرية تمهيدًا للحصول على الجودة

هيئة دفاع "إلغاء التراكمية" تفسر حكم الإداري.. وتؤكد:لا تنساقوا وراء الشائعات

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

كتاب "المجاعات في إفريقيا": غالبية الأمريكيين والأوروبيين لا يفهمون القارة

صفحتنا ع الفيس بوك