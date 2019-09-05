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اقتصاد

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع كينيا في إطار "الحزام والطريق"

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:09 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أكدت الصين أهمية تعزيز التعاون مع كينيا في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي (فوكاك).

جاء ذلك خلال لقاء يانج جيه تشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العاصمة الكينية (نيروبي) لبحث العلاقات الثنائية.

وقال تشي – خلال اللقاء وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن الاجتماعات العديدة التي جرت بين الزعيمين خلال السنوات الأخيرة أسهمت في قيادة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو عهد جديد.

وأضاف تشي أن الصين ملتزمة بالمضي في مساعدة كينيا على تحقيق رؤية 2030 وأجندة الأهداف الأربعة الكبرى، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق، وعبر تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك).

وتابع تشي أن التعاون العملي بين البلدين حقق نتائج ملموسة، موضحا أن خط السكك الحديدية الرابط بين (مومباسا) و(نيروبي) يعمل حاليا بشكل جيد، كما أن المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية الرابط بين نيروبي ومالابا أوشكت على الانتهاء.

وأبدى تشي استعداد الصين لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الكيني على صعيد الشؤون الدولية والإقليمية، والحماية المشتركة للتعددية والعدالة والنزاهة الدوليتين، والمصالح المشتركة للدول النامية.

ومن جانبه، وجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الشكر للصين على مساعداتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كينيا، مؤكدا أن بلاده والدول الأفريقية مستعدون للعمل معا لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني -الأفريقي (فوكاك) وزيادة توطيد التعاون العملي في مختلف المجالات.

وقال كينياتا:"إن التعاون الصيني - الأفريقي يعود بالنفع على الجانبين ومرحب به من جانب الدول الأفريقية أيضا"، مشددا على أن كينيا ملتزمة بالدفاع الصارم عن التعددية والتجارة الحرة إضافة إلى نظام التجارة الدولية.

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