أعلنت وكالة رويترز منذ قليل عن سماع دوي انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.



ولم يتضح بعد إن كان الإنفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.



وقال شهود ومسؤولون إن دوي انفجار تردد في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس.



وهز الإنفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.



وقد وقع هجوم انتحاري الاثنين الماضي في منطقة سكنية في العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من القرية الخضراء، وهي عبارة عن مجمع كبير يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية، وأسفر عن سقوط 16 قتيلا جميعهم مدنيون و119 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.