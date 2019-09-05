تجهيز 11 محافظة للمرحلة الثانية من "صحة المرأة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تجهيز محافظات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والتى تستهدف الكشف المبكر على سرطان الثدى لدى السيدات والأمراض غير السارية، لإطلاق المبادرة رسميًا مطلع أكتوبر المقبل.



وأضافت أن المرحلة الثانية من مبادرة سرطان الثدى تشمل 11 محافظة تضم "شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الاسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان".



وأشارت إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة فى المرحلة الثانية على اجراءات الفحص الاكلينيكى واكتشاف سرطان الثدى والأمراض غير السارية لدى السيدات؛ لافتة إلى أن كل فريق بالمبادرة يضم 4 أفراد من الأطباء والتمريض، جميعهم من السيدات، كما سيتم توريد الأجهزة الطبية المطلوبة بعد تحديد إجمالى الوحدات الصحية المشاركة فى المرحلة الثانية.