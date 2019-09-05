صحيفة: ترامب يرفض استبعاد لم الشمل مع الرئيس الإيرانى رغم التصعيدات

سلطت صحيفة ذا انديا افاز، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني.



وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض استبعاد لقائه بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، برغم التصعيدات المتبادلة بينهما.



حتى فيما كانت إدارته تتراكم بشأن العقوبات المفروضة على طهران، وفقًا للصحيفة الهندية في تقريرها.



وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق من أمس الأربعاء، في معرض سؤاله عن لقائه بروحاني، إن أي شيء ممكن.



وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أنه على وشك التراجع عن التزاماته بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو.