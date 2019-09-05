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عالم

الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فى معقلهم بصعدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:18 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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تمكن الجيش اليمني، خلال الساعات القليلة الماضية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تحرير عدد من المواقع والتباب في باقم شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمليشيا الحوثية في شمال اليمن.

وذلك بعد هجوم مباغت على مواقع أفراد ميليشات الحوثي، وهي المليشيا الموالية لإيران، وفق لوسائل إعلام عربية.

وقال قائد محور ازال العميد كنعان الأحصب إن عناصر الجيش الوطني مسنودين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية "قاموا بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر الميليشيات، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وفرار ما تبقى منهم" وقد ضبط الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الأحصب أن المعارك مستمرة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانيًا "حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن"، حسب تعبيره.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

يشار إلى أن حدة التوترات تتصاعد في اليمن بين التحالف العربي ودعم الشريعة، بقيادة المملكة العربية السعودية ومليشيا الحوثي الموالية لإيران.

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