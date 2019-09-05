إكسبريس: واشنطن فشلت فى إجراء مفاوضات مع النظام الإيرانى

قالت صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية، اليوم الخميس، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت محاولة الابتزاز في الوقت الذي تلوح فيه فوضى الأزمة الايرانية، بسبب تهديداتها إثر الاتفاق النووي.



وأوضحت الصحفية في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد محاولاتها لعملية ابتزاز البحارة او طاقم السفينة للناقلة النفط الايرانية، التي تم إطلاق سراحها من قبل السلطات بجبل طارق التابع لبريطانيا، مقابل الحصول على معلومات عن إيران فشلت في محاولات التفاوض بينهما.



وجاء في التقرير: "بعد أن فشلت في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر وتسلمنا نفط إيران وتتلقى عدة ملايين من الدولارات أو تخضع للعقوبة بنفسها.



يأتي ذلك في إطار التصاعد النزاع الإيراني الأمريكي، بسبب الاتفاق النووي المبرم في عام. 2015.