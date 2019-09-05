رسالة مثيرة من الإعلامية سارة خليفة طليقة محمود كهربا

وجهت الإعلامية سارة خليفة، طليقة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، رسالة مثيرة وغامضة.



وقالت "سارة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش".



وتفاعل العديد من المتابعين مع رسالة "سارة"، مؤكدين أنها رسالة مثيرة وتقصد بها طليقها اللاعب محمود كهربا، نجم الزمالك السابق، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق أنتي بطل".



كانت الإعلامية سارة خليفة، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مدعية أنها لا تعلم طلاقها منه.