ارتفاع ضحايا انفجار مصنع الألعاب النارية بالهند لـ 23 قتيلًا

ألمح القاضي الهندي، بالبير راج سينج، بأن الانفجار الذي حدث في مصنع للألعاب النارية في حي سكني في مدينة باتلا في البنجاب في الهند، تفيجرًا مقصودًا، مشيرًا الي أن هناك كمية كبيرة من المتفجرات ملقاة في المصنع.



وأعلنت صحيفة هندوستان تايمز، الهندية، عن انفجار في مصنع للألعاب النارية في حي سكني في مدينة باتلا في البنجاب في الهند، مما أسفر عن وفاة 23 شخصًا، وإصابة 27 آخرين.



وأشارت الصحيفة الهندية، في تقريرها، إلى أن الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء، قويًا لدرجة أنه دمر مصنع ألعاب نارية بالكامل، وألحق أضرارًا بالمنازل القريبة، كما أدى إلى إتلاف المباني المجاورة رغم أن نصف قطرها 200 متر.



لم يعرف سبب الانفجار بالضبط، إلا أن سكان محليون، قالوا إن الانفجار سمع في أنحاء البلدة على بعد حوالي 200 كيلومتر من ولاية شانديجار.



وقال سينج بارمار، المفتش العام الهندي، إن الوضع القانوني للمصنع قيد التحقيق.



يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها حادث في المصنع، ففي 21 يناير 2017 هز انفجار مماثل المصنع، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، في ذلك الوقت، وكانت الإدارة قد أمرت بإلغاء ترخيص المصنع.

