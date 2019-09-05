الصحة: سحب عينات من طلاب الأول الجامعى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سى

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار فحص طلاب العام الأول الجامعي من فيروس "سي" فى جميع الجامعات بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، لافتة إلى أن المسح يستهدف جميع طلاب الأول الجامعى من فيروس سى ولمدة 5 سنوات.



وأضافت أن فحص طلاب الأول الجامعى بدأ منتصف الشهر الماضى، حيث يتم إجراءه عند الكشف الطبى للملتحقين الجدد بها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على الفيروس والأمراض غير السارية.



وأوضحت الوزارة أنه يتم سحب عينات من الطلاب، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "سي"، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف مسح جميع طلاب العام الأول الجامعي فى جميع الجامعات المصرية، مع تحويل جميع الطلاب المصابين إلى المراكز الطبية لاستكمال الفحوصات والحصول على العلاج بالمجان.



وأضافت أن المبادرة تهدف للقضاء المبكر للمرض وعلاجه من أجل الحفاظ على مستقبل الجيل الحالي وتمتعهم بأفضل صحة، الأمر الذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة.