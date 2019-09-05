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حوادث

تجديد حبس زياد العليمى لاتهامه فى قضية "خلية الأمل"

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس زياد العليمي في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة وتمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كان قطاع الأمن الوطني قد رصد مخططًا عدائيًا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة فى الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها؛ تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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