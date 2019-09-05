تونس على صفيح ساخن إثر الانتخابات الرئاسية

تواجه تونس خلال هذه الفترة، مرحلة ساخنة في أعقاب الدخول على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد وفاة الرئيسي التونسي الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي.



وفي غصون ذلك ارتفع عدد المترشحين الذين ألصقوا صورهم وبياناتهم في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية للعام الجاري، بدائرة المنستير إلى 14 مترشحًا ومترشحة من مجموع 26.



وبدأت الحملة الانتخابية في تونس يوم 2 سبتمبر الجاري، على أن يتم إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري.



وفي الذكرى الـ 62 لعيد الجمهورية وقبل شهور من الانتخابات، توفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما.



وكان "السبسي" قد نقل في ساعة متأخرة في المستشفى "بعد وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.