الصحة: تدريب دورى للفرق الطبية المشاركة فى "صحة المرأة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تدريب الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والخاصة بالكشف المبكر على سرطان الثدى والأمراض غير السارية، بشكل دوري كل 3 أشهر.



وأضافت أن التدريب المستمر سيشمل طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، إضافةً إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة.



وقال الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، لـ "الدستور" إن التدريب يأتى فى إطار تحسين الأداء، حيث سيتم التدريب على الفحص الاكلينيكى، لافتًا إلى إنها تشمل مستوى أعلى من التدريب يضم الفحص الذاتى والاكلينيكى، وبحث مردوده على المبادرة من حيث عدد الحالات المكتشفة.