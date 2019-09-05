انطلاق سفينة قرطاج من تونس إلى جنوة الإيطالى السبت المقبل

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن انطلاق السفينة قرطاج، باتجاه جنوة الايطالي المبرمجة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر 2019، وفقا لوسائل إعلام تونسية.



ودعت الشركة، في بلاغها، الحرفاء إلى الحضور إلى ميناء حلق الوادي السبت، بداية من الساعة السادسة صباحا للقيام بإجراءات التسجيل والعبور.



وعلّلت الشركة هذا التغيير الثاني في رحلة سفينة "قرطاج" بتواصل سوء الأحوال الجوية، حاليا، بالبحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.



وكان من المفترض أن تنطلق رحلة سفينة "قرطاج" بين تونس وجنوة، المبرمجة ليوم 6 سبتمبر 2019، على الساعة الرابعة صباحا من يوم 7 سبتمبر 2019 عوضا عن الموعد الاصلي، اي الثامنة ليلا يوم 6 سبتمبر.