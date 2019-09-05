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حوادث

تجديد حبس سيد البنا 45 يومًا لانضمامه لجماعة إرهابية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس المحامي سيد البنا، 45 يوما احتياطيا؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة لـ«البنا» على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبث ونشر أخبار كاذبة، والترويج لأهداف الجماعة باستخدام الشبكات الاجتماعية "مواقع التواصل الاجتماعي".

وتضم هذه القضية، عددا من النشطاء، أبرزهم: أمل فتحي، وشريف الروبي، ومحمد أكسجين، ومراسل البرنامج التلفزيوني أبلة فاهيتا شادي أبوزيد.

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