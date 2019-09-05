شاهين يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بالعاشر

تفقد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، برفقة النواب ومعاوني رئيس الجهاز ومهندسي قطاع التنفيذ والطرق والعلاقات العامة.



وقال رئيس الجهاز إنه، يجري تنفيذ 2200 وحدة سكنية بواقع 110 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن جميع مرافق المشروع تم الانتهاء منها.



وأوضح أن، مشروع الإسكان الاجتماعي يتميز بموقع خاص بالقرب من الطرق الرئيسية بمدينة العاشر، لافتا إلي أن الجهاز يستعد لافتتاح المشروع مع نهاية العام الجاري تنفيذًا لخطة الدولة.



وشدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات واللمسات النهائية لتنسيق الموقع، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من توصيل المرافق كاملة.