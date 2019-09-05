حسن راتب: الرئيس السيسى أعاد لمصر هيبتها برئاسة الاتحاد الإفريقى

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إن الشباب المصرى يصنعون التاريخ، الشباب ليست فى الألعاب ولا الفن ولكن فى جميع المجالات، وأن صناعة القائد والبطل تتطلب نوعا أخر وتكيف ووصول أخر، وأوائل الثانوية العامة تعد بطولة لأن أوائل الثانوية يتسابقون للوصول إلى مرحلة التفوق.



وأضاف الدكتور حسن راتب خلال صالون المحور، أن الأبطال التى شرفت مصر فى بطولة الأولمبياد الأفريقية التى أقيمت فى المغرب، وحصولهم على 72 ميدالية منها الذهبية والفضية والبرونزية، وصعود مصر على قمة الحاصلين على الميداليات فى البطولة، ورفعوا اسم مصر سواء فى المصارعة أو فى الرياضيات الأخرى، صالون المحور هيكرمهم، مضيفا أن مؤتمر الشباب الماضى، فتح الرئيس عبد الفتاح السيسى قلبه للشباب، وتحدث عن فقر الحاجة وفقر الفرصة، فقر الحاجة نستطيع أن نعالجه ولكن المشكلة الحقيقية هى فقر الفرصة، والرئيس طرح نماذج من العلماء بالدولة ومصر طول عمرها ولادة بالعلماء".



جاء ذلك خلال احتفالية صالون المحور بحضور الدكتورة سهام نصار عميدة كلية الإعلام جامعة سيناء والدكتور محمد عليوة رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومنتدب فى كلية اﻻعلام جامعة سيناء وطلبة وخريجى جامعة سيناء ومنهم علاء الليثى وأحمد جمال وابراهيم سليمان وإسلام الناقة وزيدان فراج شعراء ومنشدين مشاركين فى مسابقة إبداع كما حضر كلا من فرح الديبانى أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس وهديل ماجد أحد ذوى اﻻحتياجات الخاصة وهيثم السيد صاحب فكرة عربية الحواديت وعدد من الشباب الملهمين من بينهم الشاعر عبد الله حسن ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة، كما شارك فى الصالون الحاصلين على ميداليات البطولة الإفريقية بالمغرب ومنهم البطل أحمد سعد فى رفع الأثقال ونور منتصر فى السلاح وحسام مرغنى فى المصارعة وممثلى المعهد العالى للتعاونيات ومنهم محمود صبحى مدكور رئيس اﻻتحاد ومحمد صالح قائد عشيرة الجوالة ويوسف الشبراوي كابتن كرة اليد.





وتابع الدكتور حسن راتب: "نماذج الشباب تبعث الأمل فى الأمة المصرية، تعطى للدولة طاقة إيجابية، والشباب هم مستقبل الأمة، متسائلا كيف نصنع البطل؟.. مضيفا أن الآفة المتواجدة الآن هى ندرة القراءة.. والشباب اليوم يعيش فى عالم افتراضى الإنترنت، لها مميزات ولها عيوب، وزمان كانت أدوات الثقافة فى الجامعات ومراكز البحث العلمى ولكن اليوم.. تغيرت ادوات الثقافة وكان الكتاب جزء هام من ادوات الثقافة.. وكلمات الكتب كانت مركزة وتعد من خلاص فكر الكاتب، مطالبا الشعب المصرى بالعودة إلى الثقافة الكتابية لتنمية ثقافته جيدا.. وذلك فى ظل انتشار السوشيال ميديا ولكن تظل الكلمة الكتابية أكثر خلاصة وفكر".







وأكد الدكتور حسن راتب أن "الأبطال تريد إلى عودة مصر الحديثة.. والتى بدأت الدولة فى عودتها مرة أخرى عصرية بمشروعاتها العملاقة التى تشيد فى جميع أرجاء الجمهورية، وإعادة صياغة مجال السكانى من جديد، العاصمة الإدارية الجديدة بنيت بأحد الطرق الحديثة فى البنية الأساسية والطرق، وإعادة خريطة سكانية والتوسع بها بدلا من العيش على 9% من مساحة مصر، وأنطلق التوسع فى العديد من المشروعات الضخمة فى الصحراء الشرقية والغربية".



وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد هيبة مصر مرة أخرى برئاسة الاتحاد الأفريقى، وصعود مصر مرة أخرى للريادة الأفريقية بالبطولات كذلك، وحصد 72 ميدالية فى بطولة المغرب، مضيفا أن إذا أردت أن تكون بطلا فى أى مجال لابد أن تنمى قدراتك بقدر طموحاتك، التربية الروحية، شيء والتربية الدينية شيء أخر، التربية الروحية هى دعوة إلى العصبية والقبلية وليس هذا معناه أن لا ننتمى ولكن الانتهاء شيء محتوم، والتعصب شيء مزموم.. وعندما نريد بناء الوطن لابد من تجهيزه تجهيز نفسى.. ورياضى ومهاراتى".