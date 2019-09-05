العراق: اندلاع حريق فى الشورجة وسط بغداد

أعلنت السلطات العراقية، عن اندلاع حريقًا في منطقة الشورجة وسط بغداد، وفق لمصدر أمني لقناة السومرية نيوز العراقية.



وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية ضمن سوق الحليب في منطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".



وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".



وتعددت أسباب الحرائق في العراق والنتيجة واحدة، أضرار مادية جسيمة يتحملها في المقام الأول المزارع البسيط بشكل خاص واقتصاد البلاد بشكل عام والفاعل لا يزال مجهولا.



وتسجل المحافظات السنية المسيطر عليها أمنيا من قبل ميليشيات الحشد الموالي لإيران، أعلى نسبة حرائق، بعد أن جاءت محافظتا نينوى وصلاح الدين في مقدمة المحافظات المتضررة.