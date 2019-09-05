إنتر ميلان يحاول التخلص من مهاجمه نهائيا

التقت إدارة إنتر ميلان مع وكلاء مهاجم الفريق، البرازيلي جابرييل باربوسا الشهير بـ"جابي جول"، المعار لصفوف فلامنجو، في ميلانو مؤخرًا، بحسب تقرير صحفي إيطالي.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الجلسة كانت تهدف لتحديد مصير اللاعب، حيث يرغب فلامنجو في تمديد إعارته لما بعد ديسمبر، موعد نهاية الإعارة رسميًا.



وحتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي، لكن المفاوضات مستمرة.



وأضاف الموقع أن النادي الإيطالي يرغب في بيع جابي جول، مقابل 18 مليون يورو، وحسم الأمور حاليًا، بدلًا من تجديد الإعارة بشكل دوري.



لكن ما يقلق فلامنجو ليست قيمة الصفقة فقط، وإنما راتب اللاعب المرتفع، والذي سيزيد في حال انتقاله نهائيًا، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية التفاوض معه لتخفيضه.