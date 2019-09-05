أسعار النفط اليوم.. "برنت" يسجل 60.70 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس ارتفاعها، بدعم بيانات صينية إيجابية، لتسجل أكبر مكاسب يومية في نحو شهرين.



وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية على خلفية المخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على الخام.



ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية، اليوم الخميس.



وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة بلغت نحو 4% ليسجل 60.70 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر ليصعد إلى 56.11 دولار للبرميل مسجلًا.