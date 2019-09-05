بريتينى يسطر ملحمة إيطالية أمام مونفيس فى أمريكا المفتوحة للتنس

قطع الإيطالي ماتيو بريتيني صاحب الإرسال القوي، خطوة أخرى للأمام في موسمه المذهل، بتغلبه على الفرنسي جايل مونفيس بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و7-6، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أمس الأربعاء، ليبلغ قبل نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، لأول مرة في مسيرته.



واحتاج بريتيني لتقديم كل ما لديه للتفوق على اللاعب الفرنسي، المصنف 13 في البطولة، والذي عانى مع إرساله القوي في نهاية المباراة، ونجح في إنقاذ أربع نقاط للفوز باللقاء، قبل أن يحسم اللاعب الإيطالي الأمور في النهاية.



وقال بريتيني في مقابلة بجانب الملعب: "لا أتذكر أي نقاط الآن، فقط فرصة الفوز بالمباراة، بينما كنت ألعب كنت أفكر أنها واحدة من أفضل المباريات التي شاهدتها.. كنت ألعب لكني كنت أشاهد أيضا".



واستخدم بريتيني إرساله القوي وضرباته الأمامية للتفوق على مونفيس، الذي عانى بسبب الرطوبة باستاد آرثر آش، إلى أن تم إغلاق السقف خلال المجموعة الثالثة، لتصبح درجة الحرارة أقل داخل الملعب.



وفي المجموعة الحاسمة، كسر بريتيني إرسال منافسه مرتين ليتقدم 4-2.



لكن مونفيس، رغم ظهور الإرهاق عليه بوضوح بعد العديد من النقاط، اجتهد وتحرك في أرجاء الملعب لينقذ ثلاث فرص للفوز بالمباراة، ويجبر منافسه على خوض شوط فاصل.