هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بعد الاستراحة الدولية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يتلقى فريق نادي ريال مدريد دفعة قوية للغاية بعد انتهاء فترة الارتباطات الدولية الحالية بعودة إدين هازارد إلى تشكيلة الفريق.



وغاب الدولي البلجيكي القادم من تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة كبيرة، عن أول 3 لقاءات للميرينجي في الدوري الإسباني هذا الموسم بسبب الإصابة.



ولم يعرف الفريق الملكي البداية المرجوة للموسم الجديد من لا ليجا بعد التعادل مع كل من بلد الوليد في سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الثانية وفياريال على ملعب لاسيراميكا في المباراة الأخيرة.



وكان من المنتظر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى تشكيلة اللوس بلانكوس في مباراة الغواصات الصفراء، إلا أن غيابه استمر عن تلك المقابلة.