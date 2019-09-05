راكيتيتش حسم قراره بالانتقال إلى يوفنتوس فى الشتاء

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن صفقة انتقال إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة إلى يوفنتوس لم تفشل بشكل كامل، بل تم تأجيلها إلى فترة الانتقالات الشتوية في منتصف الموسم.



وكان راكيتيتش قريبًا من الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى السيدة العجوز في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق بخصوص قيمة الصفقة.



ولم يشارك النجم الكرواتي بشكل أساسي في المباريات الثلاث التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد، الأمر الذي جعله يحسم قراره بالرحيل في يناير القادم.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يوفنتوس سيحاول التعاقد مع راكيتيتش مجددًا بعد بضعة أشهر، كما سيضغط اللاعب على إدارة البرسا للسماح له بالرحيل كونه خسر مركزه الأساسي في الفريق.



ولن يمانع برشلونة برحيل راكيتيتش كون المدرب إرنستو فالفيردي بات يملك وفرة من اللاعبين في خط الوسط بعد وصول فرينكي دي يونج، وعلى الأغلب ستتم الصفقة في الميركاتو الشتوي بعد أن تعثرت قبل أيام قليلة.