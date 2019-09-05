إصابة لابورت تدفع مانشستر سيتى لدخول سوق يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إصابة آيميريك لابورت نجم فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد تجبر مسؤولي النادي على دخول السوق الشتوية بحثًا عن قلب دفاع جديد.



وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة خلال خلال انتصار 4-0 الكاسح للسكاي بلوز على حساب برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى، ومن المنتظر أن يغيب عن تشكيلة السيتيزنس حتى العام الجديد.



صحيفة ذا صن البريطانية الشهيرة ذكرت أن إصابة لابورت، والتي تترك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بخيارين فقط متاحين على مستوى محور الدفاع: نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، قد تجبر الفيلسوف الإسباني على جلب قلب دفاع جديد في سوق يناير المقبلة.