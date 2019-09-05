موقف وان بيساكا من المشاركة ضد ليستر سيتى

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف آرون وان بيساكا، نجم فريق نادي مانشستر يونايتد من المشاركة في مباراة ليستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخرج الظهير الأيمن الشاب من معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة الارتباطات الدولية الحالية بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.



وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى صفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، وحصل اللاعب على ثقة المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير للمشاركة في جميع المباريات الأربع الأولى لأحمر مانشستر في البريميرليج.



اللاعب عاد إلى مدينة مانشستر للتعافي من هذه الإصابة، ويُنتظر أن يتم الحكم على موقفه من المشاركة ضد ليستر سيتي.



صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية الشهيرة ذكرت أنه يمكن للاعب المشاركة في المباريات مع اليونايتد رغم هذه الإصابة، في حال نجح الطاقم الطبي لأحمر مانشستر في التعامل مع الإصابة بين اللقاءات!.



وفضل أطباء منتخب إنجلترا عدم المخاطرة باللاعب في مباراتي بلغاريا وكوسوفو، ورفض المدير الفني جاريث ساوثجيت فكرة استدعاء كايل ووكر في ظل تواجد الثنائي كيران تريبييه وألكسندر أرنولد في معسكر منتخب الأسود الثلاثة.