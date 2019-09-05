منتخب السودان يتسلح بلاعبى الأربعة الكبار لمواجهة تشاد

تخوض كرة القدم السودانية، اليوم الخميس، اختبارًا مصيريًا، وذلك بمواجهة منتخب صقور الجديان لمضيفه التشادي في تصفيات مونديال قطر 2022، واستضافة الأولمبي السوداني لنظيره النيجيري في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.



المنتخب السوداني الأول سيواجه مضيفه التشادي، عصرا بالعاصمة التشادية أنجمينا، وقد تزود في إعداده بلاعبي الأندية الأربعة التي مثلت السودان ببطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، حيث خاض لاعبو الهلال والمريخ مباراتين بالمرحلة التمهيدية من الأبطال.



ولم يتجمع المنتخب السوداني عدة أشهر، بسبب فراغ المسابقات القارية والدولية، كما لم يتم تجميع اللاعبين لمباراة تشاد إلا في يوم السفر لتشاد، حيث خاض اللاعبون 4 تدريبات، وبات المنتخب جاهزا لخوض المباراة.



واستعان المدير الفني لمنتخب السودان، زدرافكو لوجاروشيتش الكرواتي، بمجموعة من اللاعبين لأول مرة، مثل حارس المريخ المميز علي عبد الله أبو عشرين، وزميليه بالنادي، المحور محمد الرشيد وصانع الألعاب الموهوب أحمد حامد التش، صانع ألعاب الخرطوم الوطني عزام عادل، ولاعب محور الأهلي شندي صلاح عادل.