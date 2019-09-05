منتخب تونس كامل العدد قبل مباراة موريتانيا

واصل منتخب تونس، الأربعاء، تحضيراته لودية الجمعة مع موريتانيا.



وأجرى نسور قرطاج الحصّة التدريبية الثالثة في برنامج التحضيرات، على ميدان ملعب زويتن.



واكتمل نصاب المجموعة بالتحاق نجم المنتخب وقائده يوسف المساكني، وإلياس السخيري وسيف الدين الخاوي.



وتجدر الإشارة لأن المدير الفني الجديد لمنتخب تونس منذر الكبيّر ومساعده عادل السليمي، وزعا اللاعبين في الجزء الأول من المران إلى مجموعتين، أدت كل واحدة منهما سلسلة من التمارين المختلفة والتطبيقات لتحسين الانسجام بين اللاعبين والتمركز فوق الميدان.



كما تدرب اللاعبون أمام المرمى لتحسين نسبة النجاح في ترجمة الفرص.



وخلال الجزء الأخير من الحصة التدريبية، جرت تقسيمة أتاحت للمدرب الفرصة للوقوف على مدى استعدادات اللاعبين وانسجامهم.