بوركينا فاسو تهزم ليبيا وديًا

خسر المنتخب الليبي مباراته الودية، الأربعاء، أمام بوركينا فاسو (1-0) في مراكش المغربية، ضمن أجندة الفيفا.



وجاء هدف المنتخب البوركيني، في الدقيقة 72 من المباراة الأولى للمنتخب الليبي في معسكره التدريبي، الذي يجريه في المغرب.



وسيخوض فرسان المتوسط مباراة ودية ثانية، مساء السبت المقبل، أمام النيجر.



ودخل المدرب الليبي، جلال الدامجة، المباراة بتشكيلة ضمت كلا من:



"أحمد عزاقة - أحمد المقصي - محمد الترهوني - أحمد التربي - المعتصم صبو - مهند عيسى - ربيع شادي - مؤيد اللافي - مفتاح طقطق - حمدو الهوني - أنيس سلتو".



ويغيب عن معسكر المنتخب الليبي حاليا عدد من الركائز، لعل أبرزها المحترف في "سيريا بي" أحمد بن علي، ومهاجم النصر معتز المهدي.