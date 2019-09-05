تسريب أكثر من 400 مليون رقم هاتف خاص بحسابات "فيسبوك"

نشر موقع "تيك كرانش" التقني تقريرًا جديدًا يكشف تسريب قاعدة بيانات لأرقام خطوط اتصالات تصل إلى 419 مليون رقم هاتف مربوطة بحسابات شخصية على فيسبوك، وذلك بعد أن أبلغها الباحث الأمني Sanyam Jain.



وأوضح التقرير أن التسريب كشف وجود رقم هوية كل حساب Facebook ID بصحبة رقم الهاتف المربوط به، وبالتالي يكون من السهل تمييز هوية المستخدم صاحب الحساب المسربة بياناته، وبالتالي يضع التسريب خصوصيته في خطر أمام التطور السريع والمحاولات اللانهائية التي يقوم بها الهاكرز لاختراق حسابات مستخدمي خدمات الإنترنت.



وتضمنت بعض الأرقام المسربة بيانات إضافية مثل اسم الحساب بالكامل، وكذلك نوعه من حيث ميوله الجنسية، وكذلك دولة إقامة صاحب الحساب.



واشتملت قاعدة البيانات المسربة على 133 مليون رقم موبايل خاصة بحسابات مستخدمين بالولايات المتحدة و18 مليون حساب ببريطانيا، إلى جانب 50 مليون رقم موبايل خاصة بحسابات من فيتنام.



وأشارت المتحدثة باسم فيسبوك Jay Nancarrow إلى أن قاعدة البيانات المسربة قديمة، حيث إنها قد تم تسريبها قبل عام على الأقل، وذلك استنادًا إلى قرار "فيسبوك" بحظر إمكانية الوصول لأرقام هواتف المستخدمين المربوطة بحساباتهم الشخصية على الشبكة الاجتماعية، مشيرة إلى أن القرار أيضًا كان يهدف إلى جعل من الصعب البحث على أي حساب على الشبكة باستخدام رقم الهاتف.



وتواصل موقع "تيك كرانش" مع شركة استضافة الموقع المسربة عليه قاعدة البيانات وقد تم حذفه تماما.