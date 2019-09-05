عبد العزيز بن تركى: السعودية تستضيف "نزالا تاريخيا"

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن مباراة الملاكمة التاريخية التي ستجمع آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا في الدرعية ستكون الحدث الأبرز لهذا العام.



وقال الأمير عبد العزيز في تصريح عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده في حي الطريف التاريخي بالدرعية للكشف عن النزال الذي سيجمع الملاكمين: "متحمسون جدًا لهذا النزال الذي يعد أقوى نزالات 2019، وحظينا في استضافته في الدرعية لنعكس صورة المملكة في هذه الفعالية للزوار في جميع أنحاء العالم"، مرحبًا في هذا الصدد بالجميع من المملكة وخارجها.



وأضاف: "حصلنا على استضافة هذه الفعالية بعد جهد استغرق نحو 8 أشهر للمنافسة مع الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم الكبرى".



وأكد أن النزال الذي سيقام يوم السبت القادم سيكون الحدث الأهم والأبرز هذا العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، يتطلع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى أن تشكِّل الدرعية فألًا حسنًا له حينما يواجه خصمه المكسيكي آندي رويز، ويتمنى أن يكون ال‫نزال التاريخي‬ فرصةً للثأر لخسارته الأولى.



وخاض جوشوا، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، 23 مواجهة، انتصر في 22، وخسر في واحدة.