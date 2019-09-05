مخيتاريان: منتخب إيطاليا الآن أقوى من 2013

حذر الأرميني هنريك مخيتاريان منتخب بلاده قبل مواجهته ضد نظيره الإيطالي، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، مشيرا إلى أن "الآتزوري" الآن أقوى مما كان عليه قبل 7 سنوات، وقت آخر مواجهة بين المنتخبين.



وتستضيف أرمينيا إيطاليا، يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل، على ملعب "فازجين سارجسيان روبيبليكان" ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة.



وقال مخيتاريان قائد أرمينيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لقد حدثت العديد من التغييرات على المنتخب الإيطالي منذ آخر مرة واجهناهم فيها بعام 2013، الآن لديهم مدرب جديد وفلسفة جديدة، ويقدمون كرة قدم مختلفة، لكننا سنحاول السيطرة على الكرة أمامهم ومجاراتهم بقدر الإمكان".



والتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014، حيث انتهت مواجهة الذهاب في أرمينيا بفوز إيطاليا 3-1 عام 2012، وتعادلا 2-2 إيابا في إيطاليا عام 2013، علما بأنهما فشلا معا في التأهل للنهائيات.



وواصل "إيطاليا أقوى منتخبات المجموعة، فازت بالمباريات الأربعة الأولى لها في التصفيات، سنحارب من أجل نيل بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة".



واختتم في هذا الصدد "لا يوجد منافس سهل في هذه المجموعة، فحتى ليشتنشتاين متذيل الترتيب بإمكانه حصد نقاط في المباريات المقبلة".



ويحتل المنتخب الإيطالي قمة المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، بينما يحتل منتخب فنلندا المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق 3 نقاط عن أرمينيا الثالث (6 نقاط).



وعن انتقاله إلى صفوف روما الإيطالي قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، عقب "حدث كل شيء في اليوم الأخير، تلقيت مكالمة من وكيلي، وأخبرني أنه يجب عليّ السفر لروما في اليوم التالي".



وأتم "بالفعل في اليوم التالي قمت بإجراء الكشف الطبي ووقعت على العقود، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي، وذلك بعد أن فشلت في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات مع أرسنال".