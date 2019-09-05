ما الذى جمع بين "زيدان" و"راؤول" فى تدريبات ريال مدريد؟

استعان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بفريق الشباب "الكاستيا" في تدريب الفريق الملكي، أمس الأربعاء، بسبب وجود نقص في عدد لاعبي الفريق الأول.



ويغيب عن الفريق الأول للريال 7 لاعبين، بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، بالإضافة للمصابين إيدين هازارد، وإبراهيم دياز، وجيمس رودريجيز.



ووفقا لصحيفة "ماركا" المدريدية، فإن راؤول جونزاليس، مهاجم الريال السابق ومدرب فريق الرديف "كاستيا"، عاون زيدان في تدريب الفريق بوجود لاعبي فريقه.



وكذلك نشرت قناة النادي التلفزيونية مقاطع لتدريبات الفريق، وظهر فيها الثنائي أثناء إدارة الحصة التدريبية.



وبذلك اجتمع زيدان وراؤول في تدريب واحد للمرة الأولى، منذ وجودهما سويا كلاعبين بالفريق الملكي في الفترة بين عامي 2001 و2006.



ويعد راؤول (42 عاما) أحد ناشئي الريال، ولعب للفريق الأول بين عامي 1994 و2010، فيما انضم زيزو (47 عاما) للفريق المدريدي في 2001 قادما من يوفنتوس، واستمر معه حتى اعتزاله في 2006.



وكان زيدان بدأ مسيرته التدريبية كمساعد لكارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق الأول لريال مدريد (2013-2014)، ثم مدرب مساعد بالفريق الرديف (2014)، قبل أن يتولى تدريب الكاستيا في 2014، ورحل مطلع عام 2016 لخلافة رافائيل بينيتز في منصب المدير الفني للفريق الأول.



ورحل المدرب الفرنسي عن الريال بنهاية الموسم قبل الماضي، لتنتهي فترته الأولى كمدرب مع الفريق، قبل أن يعود في مارس الماضي خلفا لسانتياجو سولاري.



في المقابل بدأ راؤول مسيرته كمدرب بأكاديمية النادي عام 2018، حيث تدرج بين الفئات السنية، ووصل سريعا لمنصب المدير الفني للفريق الرديف قبل بداية الموسم الجاري.



وتمنى الجماهير المدريدية النفس بأن يصبح راؤول، القائد الأسبق للفريق، هو خليفة زيدان في تدريب الفريق الأول.