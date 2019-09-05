تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

أكد الصربي ميلوتين سيردوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، تلقيه عرضا لتدريب الأهلي المصري، الغريم التقليدي لفريقه الحالي، غير أنه أصر على احترام اتفاقه مع "النادي الأبيض" رغم الإغراءات المادية للأهلي.



وقال "ميتشو" في تصريحات نقلها موقع "سويتن" الجنوب أفريقي: "الأهلي عرض عليّ تدريب الفريق بمقابل مادي أكبر من المعروض من الزمالك، ولكنني لم أقبل بخداع النادي الأبيض، ووافقت على تولي المهمة التدريبية الأصعب في كرة القدم الإفريقية".



وتعاقد نادي الزمالك مع "ميتشو" في بداية الموسم الجاري، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، خلفا للمدرب المؤقت طارق يحيى.



ونجح المدرب في قيادة الزمالك للفوز خلال الـ3 مباريات التي خاضها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، أمام ديكاداها الصومالي بإياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وتأهل لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر عقب الفوز على فريقي مصر المقاصة والاتحاد السكندري.



وأضاف ميتشو: "لديّ تجارب رائعة في جنوب إفريقيا، وجدت كل الحب والاحترام هناك، ولا أمانع مطلقا في العودة للتدريب هناك مستقبلا".



وكان ميتشو شدد في تصريحات سابقة على أنه يحترم نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعدما قضى موسمين مع الفريق، وكان من الصعب أن يفسخ عقده ولكنه رغب في تحقيق حلمه بتدريب الزمالك، مؤكدا أن النتائج ستتحدث عن عمله.



يذكر أن ميتشو تولى تدريب العديد من الفرق الإفريقية على مدار مسيرته الطويلة، أبرزها الهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني وسان جورج الإثيوبي وأورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منتخبي رواندا وأوغندا.