تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

طلب السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، من إدارة ناديه التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الممتدة في مصر حتى 1 أكتوبر المقبل.



وكشف موقع "فوتبول كرانت" البلجيكي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع تريبيل، لتدعيم خط وسط "المارد الأحمر".



وأشارت التقارير إلى أن أندرلخت لا يمانع في التفريط بخدمات لاعبه الفرنسي، مقابل الحصول على عائد مادي مناسب، غير أنه من ناحية أخرى قد يتسبب الراتب المرتفع للاعب في عرقلة الصفقة، حيث إنه يحصل حاليا على 3 ملايين يورو سنويا.



وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسم، علما بأنه يتم توظيفه غالبا في مركز لاعب الوسط المدافع.



وانضم تريبيل لصفوف أندرلخت البلجيكي عام 2017 قادما من صفوف ستاندرد ليج مقابل نحو 4 ملايين يورو، بعدما بدأ مسيرته مع فريق نانت الفرنسي.



ويعلم "فايلر"، مدرب الأهلي الجديد، إمكانيات تريبيل جيدا، حيث تولى المهمة الفنية لفريق أندرلخت في الفترة من يوليوعام 2016، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السوبر البلجيكي في موسمه الأول (2016-2017).