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الجيش الليبى: حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:42 ص
جريدة الدستور
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع أبناء الشعب الليبي وفق القانون.

وأكدت رئاسة الأركان الليبية، في بيان، احترامها للقانون الذي يقضي بسجن من يمس ثورة الـ17 من فبراير، أو أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة الليبية أو علمها.

وأهاب البيان بأن من يريد تنظيم مظاهرة عليه التوجه بإخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان التظاهر، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها، وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ48 ساعة.

وأشارت رئاسة الأركان الليبية إلى أن هذه الحقوق يجب أن تباشر في إطار قانوني منظم على اعتبار أن الدولة القانونية ينشدها الليبيون.

ويأتي هذا البيان عقب سماح الجيش الليبي لمسيرات من الليبيين في عدة مدن أبرزها: بني وليد وسط ليبيا وسبها بالجنوب، للاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر.

وأمّنت قوات الجيش مسيرات الليبيين السلمية، ولم تحدث أي اشتباكات أو خروقات، إلا أن بعض المتظاهرين رفعوا شعارات لإهانة ثورة الـ17 من فبراير عام 2011، ما دفع القوات إلى التأكيد على مراعاتها لدولة القانون وحق الليبيين في التظاهر دون الإساءة لأي رموز أو مؤسسات.

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