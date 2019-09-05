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"نتنياهو" مفجرا غضب الفلسطينيين: سنبقى فى الخليل إلى الأبد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
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فجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، غضب الفلسطينيين بإعلان عزمه بقاء إسرائيل في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية "إلى الأبد".

وتزامن ذلك، مع إعلان رئيس الكنيست يولي أدلشتاين بأنه "حان الوقت لبسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وجعلها مدينة إسرائيلية كبرى".

وقال "نتنياهو" خلال زيارة للمسجد الإبراهيمي في الخليل: "لن تكون هذه المدينة خالية من اليهود، لسنا غرباء عليها، وسنبقى في الخليل إلى الأبد".

ومن جانبه، قال رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، خلال كلمة ألقاها في مدينة الخليل، الأربعاء: "سنفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل وسنجعلها من المدن المهمة في إسرائيل".

وأضاف أدلشتاين: "بعد مرور تسعين عاما على أحداث 1929، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي في الخليل، ويتضاعف، حان الوقت لأنْ تصبح زيارة الحرم الإبراهيمي أمرا في غاية السهولة والراحة والطبيعي للغاية".

ويزور نتنياهو وأدلشتاين الخليلَ وبلدتها القديمة والمسجد الإبراهيمي؛ للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي جرت عام 1929، وأسفرت بحسب سلطات الاحتلال عن مقتل نحو 67 يهوديا، وبحسب السلطات الفلسطينية، فإن 110 فلسطينيين استشهدوا.

وبحسب مراقبين، فإن نتنياهو يسعى من وراء هذه التصريحات إلى كسب أصوات المتشددين في الانتخابات العامة المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

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