اليوم.. مصر تستقبل وفدا من الفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

تستقبل مصر وفودًا سياحية من الفاتيكان، اليوم الخميس، لإحياء مسار العائلة المقدسة، خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.



وينظم الفاتيكان أول فوج من الحجاج إلى مصر، في الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر المقبل، وثاني وفد في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة 9 أيام.



ومن المقرر أن يزور الوفد أماكن مسار العائلة المقدسة، منها أديرة وادي النطرون، وكنائس مصر القديمة، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، والمتحف المصري، بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية بالقاهرة وأسوان والأقصر والأهرامات وخان الخليلي، وزيارة وادي الملوك في الأقصر ومقبرة توت عنخ أمون ومنطقة سقارة.