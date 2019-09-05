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رياضة

ليبيريا تنتصر فى افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
جريدة الدستور
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احتاجت ليبيريا لهدفين من ركلتي جزاء إضافة لهدف من خطأ دفاعي كارثي لتهزم سيراليون 3-1 في افتتاح مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم حيث استمتعت المنتخبات الافريقية الصغيرة بلحظة نادرة من تسليط الأضواء العالمية عليها.

وحققت ليبيريا وجيبوتي فقط الفوز على أرضهما اليوم ضمن ثماني مواجهات في ذهاب الدور الأول.

وانتصرت جيبوتي للمرة الثانية فقط في 12 عاما بالفوز 2-1 على إسواتيني (سوازيلاند سابقا).

وانتصرت غينيا بيساو وموزامبيق وناميبيا خارج الأرض بينما حققت غينيا الاستوائية وليسوتو وتنزانيا التعادل خارج الأرض ليحصلوا على أفضلية في التقدم.

وسيشارك 28 منتخبا (الأدنى تصنيفا) في الدور الأول من التصفيات عبر مواجهتي ذهاب وعودة يتأهل منهما 14 منتخبا يشاركون في دور المجموعات العام المقبل إلى جوار 26 منتخبا أصحاب التصنيف الأعلى في القارة.

وستقام المزيد من مباريات ذهاب الدور الأول أيام الخميس والجمعة والسبت على أن تقام مواجهات الإياب يومي الأحد والثلاثاء.

تقدمت ليبيريا، التي لعبت تحت أنظار رئيس البلاد جورج ويا أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا، في الدقيقة 18 بهدف من ركلة جزاء نفذها تيرنس تيسديل لكن سيراليون، التي كانت تخوض أول مباراة دولية منذ أن رفع الاتحاد الدولي (الفيفا) الإيقاف عنها والذي استمر عاما، أدركت التعادل عبر كوامي كي.

وحصلت ليبيريا على ركلة جزاء أخرى قبل ثماني دقائق من النهاية وسجل القائد سام جونسون الهدف الثالث بعدما استفاد من ارتباك دفاعي ليمنح الانجليزي بيتر باتلر مدرب ليبيريا الجديد بداية مظفرة.

وسجل قلب الدفاع نانو هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليمنح غينيا بيساو الفوز 1-صفر على مستضيفتها ساو تومي بينما أحرز تيلينيو هدفا في الدقيقة التاسعة لموزامبيق لتفوز بنفس النتيجة على موريشيوس.

وفازت ناميبيا على مستضيفتها اريتريا 2-1 بفضل هدف عكسي.

وكانت غينيا الاستوائية في وجود بيدرو أوبيانج لاعب وسط ساسولو الطرف الأفضل أمام جنوب السودان في الخرطوم لكن شباكها منيت بهدف متأخر لتتعادل 1-1.

ويخوض منتخب جنوب السودان مبارياته على ملعب محايد لان الملعب الرئيسي الوحيد في البلاد يخضع لتجديدات. وعزز صفوفه بلاعبين من استراليا حيث توجد جالية كبيرة من المهاجرين الذين فروا خلال الحرب الأهلية.

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