مدرب إسبانيا: نستهدف الفوز فى جميع مبارياتنا بتصفيات يورو 2020

شدد روبيرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، على عزمه قيادة فريقه نحو تحقيق الفوز في جميع مبارياته العشر بمجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على نظيره الروماني اليوم الخميس، في العاصمة الرومانية بوخارست في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة بالتصفيات، التي تضم منتخبات السويد والنرويج ومالطا وجزر فاروه أيضا، وهو اللقاء الأول لمورينيو بعد توليه تدريب المنتخب الإسباني بصورة رسمية.



ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى في التصفيات، حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب رومانيا.



وقاد مورينيو الفريق للفوز على منتخبي جزر فاروه والسويد في الجولتين الثالثة والرابعة، بعدما تولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة في شهر يونيو الماضي خلفا للمدرب لويس إنريكي.



وصرح مورينو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة "إنني متحمس للغاية، لا أعتبر أن هذه هي المباراة الأولى لي مع الفريق، لقد توليت قيادة الفريق بالفعل في الجولتين السابقتين أمام جزر فاروه والسويد، لكنني أريد مواصلة السير على هذا النهج، أريد تحقيق نتيجة جيدة في مباراة صعبة".



وأوضح مورينيو "أي مباراة نفوز بها ستكون مهمة. سيكون لدينا 15 نقطة لو انتصرنا غدا، لكننا لن نكون متأهلين بعد، لن تكون هناك أي احتفالات حتى يتم حسم الصعود رسميا".



وأضاف المدرب الإسباني "نريد أن نبقى في الصدارة لأنه أمر هام بالنسبة لقرعة النهائيات، من الممكن أن تتأثر بكونك متصدرا أو وصيفا لاحقا، هدفنا هو الحصول على 30 نقطة، هذا ما نحاول تحقيقه".



وتطرق مورينيو للحديث عن ضم رودريجو مورينو مهاجم فريق بلنسية إلى صفوف منتخب إسبانيا، رغم إخفاق اللاعب في تسجيل أي هدف خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق الأندلسي في الدوري الإسباني هذا الموسم.



وقال مورينيو "لقد رأيته في حالة ممتازة. تدرب معنا في اليومين الماضيين ووجدته جاهزا كالمعتاد".



وربطت تقارير إخبارية رودريجو مورينو بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أيام قليلة من غلق فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الإثنين الماضي.



أكد مورينيو "رودريجو لاعب مهني للغاية. أعتقد أنه شخص جيد، كان محترما للغاية خلال فترة الانتقالات. سيكون في حالة ممتازة معنا. إذا كنا نرى خلاف ذلك ما كنا سنضمه".



وكما تحدث مورينيو عن وفاة ابنة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق، البالغة من العمر تسعة أعوام، بسبب معاناتها من مرض سرطان العظام، حيث قال "إنه أسبوع مليء بالأخبار السيئة".



ووجه مورينيو حديثه لإنريكي قائلا "أريد أن أرسل كل الحب لعائلتك. الجميع يعرف ما تعنيه للرياضة الإسبانية. إنه أمر محزن".