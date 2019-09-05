الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مدرب إسبانيا: نستهدف الفوز فى جميع مبارياتنا بتصفيات يورو 2020

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
روبيرت مورينو مدرب
روبيرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم
طباعة
شدد روبيرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، على عزمه قيادة فريقه نحو تحقيق الفوز في جميع مبارياته العشر بمجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على نظيره الروماني اليوم الخميس، في العاصمة الرومانية بوخارست في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة بالتصفيات، التي تضم منتخبات السويد والنرويج ومالطا وجزر فاروه أيضا، وهو اللقاء الأول لمورينيو بعد توليه تدريب المنتخب الإسباني بصورة رسمية.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى في التصفيات، حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب رومانيا.

وقاد مورينيو الفريق للفوز على منتخبي جزر فاروه والسويد في الجولتين الثالثة والرابعة، بعدما تولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة في شهر يونيو الماضي خلفا للمدرب لويس إنريكي.

وصرح مورينو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة "إنني متحمس للغاية، لا أعتبر أن هذه هي المباراة الأولى لي مع الفريق، لقد توليت قيادة الفريق بالفعل في الجولتين السابقتين أمام جزر فاروه والسويد، لكنني أريد مواصلة السير على هذا النهج، أريد تحقيق نتيجة جيدة في مباراة صعبة".

وأوضح مورينيو "أي مباراة نفوز بها ستكون مهمة. سيكون لدينا 15 نقطة لو انتصرنا غدا، لكننا لن نكون متأهلين بعد، لن تكون هناك أي احتفالات حتى يتم حسم الصعود رسميا".

وأضاف المدرب الإسباني "نريد أن نبقى في الصدارة لأنه أمر هام بالنسبة لقرعة النهائيات، من الممكن أن تتأثر بكونك متصدرا أو وصيفا لاحقا، هدفنا هو الحصول على 30 نقطة، هذا ما نحاول تحقيقه".

وتطرق مورينيو للحديث عن ضم رودريجو مورينو مهاجم فريق بلنسية إلى صفوف منتخب إسبانيا، رغم إخفاق اللاعب في تسجيل أي هدف خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق الأندلسي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال مورينيو "لقد رأيته في حالة ممتازة. تدرب معنا في اليومين الماضيين ووجدته جاهزا كالمعتاد".

وربطت تقارير إخبارية رودريجو مورينو بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أيام قليلة من غلق فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الإثنين الماضي.

أكد مورينيو "رودريجو لاعب مهني للغاية. أعتقد أنه شخص جيد، كان محترما للغاية خلال فترة الانتقالات. سيكون في حالة ممتازة معنا. إذا كنا نرى خلاف ذلك ما كنا سنضمه".

وكما تحدث مورينيو عن وفاة ابنة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق، البالغة من العمر تسعة أعوام، بسبب معاناتها من مرض سرطان العظام، حيث قال "إنه أسبوع مليء بالأخبار السيئة".

ووجه مورينيو حديثه لإنريكي قائلا "أريد أن أرسل كل الحب لعائلتك. الجميع يعرف ما تعنيه للرياضة الإسبانية. إنه أمر محزن".

موضوعات متعلقة

منذ نصف ساعة

خبير: منسوب المياه فى بحيرة ناصر مرتفع والمخزون مطمئن

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حبيب يوضح حقيقة سفر شيرين عبدالوهاب لإنجاب طفلها الأول في أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

الخطر القادم.. هل تفتك «حمى الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟

منذ حوالي 3 ساعات

الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

ads

الصور

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

الأكثر قراءة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

أفضل بديل لحمية "ديتوكس"

الرئيس نيوز

والد محمد علي: "لو عرفت اللي استخدم ابني ضد الدولة هقتله"

وفاة مفاجئة لعبدالله نجل المعزول محمد مرسي

والد "الهارب محمد علي" يتبرأ منه على الهواء

بالصور: محافظ البحر الأحمر يرتدي ملابس عمال النظافة ويكنس الشوارع

منوعات

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس

كشكول

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

إعادة تقييم لمعاهد الإسكندرية الأزهرية تمهيدًا للحصول على الجودة

هيئة دفاع "إلغاء التراكمية" تفسر حكم الإداري.. وتؤكد:لا تنساقوا وراء الشائعات

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

كتاب "المجاعات في إفريقيا": غالبية الأمريكيين والأوروبيين لا يفهمون القارة

صفحتنا ع الفيس بوك