بنس: نقف إلى جانب بريطانيا فى قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبى

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده" تقف إلى جانب المملكة المتحدة فى قرارها الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي" فى الوقت الذى يتحرك فيه البرلمان البريطاني لوقف الخروج بدون اتفاق.



وأضاف بنس إن الولايات المتحدة تفضل خروجا" منظما" من الاتحاد الأوروبى عبر المفاوضات.



وأوضح بنس، فى كلمة لوسائل الإعلام فى ريكيافيك، عاصمة آيسلندا، قبل توجهه إلى لندن:" مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تحترم سيادة المملكة المتحدة، وتحترم إرادة شعب المملكة المتحدة، ونحن نحترم ونؤيد قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبى".



ومن المقرر أن يتوجه بنس إلى لندن، حيث سيلتقي غدا الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعددا من المسؤولين.