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مصر

السفارة المصرية ببرلين تحتفل بانتهاء فترة عمل السفير بدر عبدالعاطي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:37 م
جريدة الدستور
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نظمت السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين حفلًا للسفير بدر عبد العاطي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لمصر في ألمانيا، بعد أن أتم فترة عمله التي استمرت أربع سنوات متتالية.

وأكد السفير بدر عبد العاطي - في كلمته خلال الاحتفالية اليوم الأربعاء - أنه أنهى فترة تعيينه سفيرًا لمصر فى ألمانيا التى استمرت 4 سنوات كاملة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تمُر بفترة من أزهى فترات تاريخها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالاهتمام بالتعليم الفني والأساسي والجامعي وما بعد الجامعي.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق طفرة ونقلة نوعية في مختلف المجالات وعلى رأسها البرامج التنفيذية الخاصة بتطوير التعليم وخاصة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية في المجالات السياحية والسياسية والاستثمارات والتجارة شهدت تطورًا كبيرًا.

وتابع أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قوي والاستثمار الكبير الذي يتحقق بالفعل على أرض الواقع، إضافة إلى النقلة النوعية التي تشهدها مصر بمختلف المجالات.

من جانبه، قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن السفير بدر عبد العاطي، بذل الكثير من العطاء والتفاني في العمل، وحقق فيها تعزيز العلاقات المصرية الألمانية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت المزيد من التطور ومنها عودة شركة مرسيدس وبورش للاستثمار في مصر، وتأسيس الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين الألمان في مقدمتهم وزير الخارجية السابق زيجمار جابريل وعدد من كبار مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وغيرها من الوزارات الفيدرالية، بالإضافة إلى أعضاء من البوندستاج الألماني ورؤساء اللجان البرلمانية وأبناء الجالية المصرية وأعضاء مجلس أمناء كلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين في برلين.

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