الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: فقد تجارة مع بريطانيا تصل إلى 3 مليارات دولار محتمل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:29 م
وزيرة التجارة التركية
وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان،
طباعة
قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اليوم الأربعاء، إن تركيا قد تفقد تجارة مع بريطانيا تصل إلى ثلاثة مليارات دولار إذا انفصلت الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، مضيفة أن شركات تركية عديدة تنقصها المعلومات عن تداعيات مثل هذا الاحتمال.

وقالت بكجان، متحدثة خلال منتدى أعمال تركي بريطاني، إن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات من بينها الصلب والسيارات والمنسوجات.

وتابعت خلال المنتدى المنعقد في اسطنبول "نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثرا هي السيارات، بخسارة في حجم الجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بحوالي 500 مليون دولار".

وأضافت "للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظرا لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت إن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

منذ حوالي 15 ساعة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى عن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم: وداعًا لشغب الملاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الخطر القادم.. هل تفتك «حمى الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟

ads

الصور

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

الأكثر قراءة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

أفضل بديل لحمية "ديتوكس"

الرئيس نيوز

والد محمد علي: "لو عرفت اللي استخدم ابني ضد الدولة هقتله"

وفاة مفاجئة لعبدالله نجل المعزول محمد مرسي

والد "الهارب محمد علي" يتبرأ منه على الهواء

بالصور: محافظ البحر الأحمر يرتدي ملابس عمال النظافة ويكنس الشوارع

منوعات

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس

كشكول

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

إعادة تقييم لمعاهد الإسكندرية الأزهرية تمهيدًا للحصول على الجودة

هيئة دفاع "إلغاء التراكمية" تفسر حكم الإداري.. وتؤكد:لا تنساقوا وراء الشائعات

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

كتاب "المجاعات في إفريقيا": غالبية الأمريكيين والأوروبيين لا يفهمون القارة

صفحتنا ع الفيس بوك