ارتفاع عدد قتلى انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند إلى 23 قتيلا

ارتفع عدد قتلى حادث انفجار مصنع الألعاب النارية بولاية البنجاب الهندية إلى 23 قتيلا.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية، أن الانفجار وقع فى مصنع يمارس نشاطه دون ترخيص في منطقة "جورداسبور" ذات الكثافة السكانية العالية، حيث أسفر أيضا عن جرح 27 شخصا آخرين.



وأضافت أن قوات الإنقاذ تواصل جهودها رغم حلول الظلام من أجل انتشال بعض العمال الذين دفنوا - كما يعتقد - تحت ركام المصنع.



وأشارت الشبكة إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير المصنع بالكامل علاوة على مجموعة من المبانى المجاورة وكان دوى الانفجار مسموعا من شدته على بعد عدة كيلومترات، فيما يقول أحد السكان المحليين إن المصنع يعمل فى هذه المنطقة منذ عدة أعوام وأن شكاوى عدة قُدمت إلى السلطات المحلية من أجل إغلاقه دون جدوى.